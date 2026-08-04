Zašto Putin nije zainteresovan za mir?

Danas pre 7 minuta  |  S. D.
Zašto Putin nije zainteresovan za mir?

Nedavno je američki državni sekretar Marko Rubio izjavio da Bela kuća namerava da pojača napore za ponovno pokretanje mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije. „U narednim nedeljama videćete određene napore usmerene na utvrđivanje toga da li možemo da obnovimo pregovore između Rusije i Ukrajine i okončamo ovaj rat.

Ali takođe razumemo da obe strane imaju prilično jasne crvene linije i dok ne uspemo da te crvene linije približimo jedne drugima, nećemo ostvariti naš cilj. Ipak, spremni smo da delujemo, a predsednik Tramp rekao je svom timu: ako vidite priliku da budete snaga koja može dati zamah mirovnim pregovorima, onda to učinite“, rekao je Rubio, podseća Kijev post u analizi. Svi prethodni pokušaji takvih „napora“ mogli bi se tumačiti kao pritisak na Ukrajinu da faktički
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