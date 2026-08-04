Na današnji dan, 4. avgust: Rođen Knut Hamsun, umro Hans Kristijan Andersen...

Na današnji dan dogodilo se: 1578. Pokušaj Portugalije da zauzme Maroko propao je porazom u bici kod Alkazarkivira, u kojoj su poginuli portugalski kralj Sebastijan, kralj od Feza i mavarski pretendent na presto. 1704. U ratu za špansko nasleđe, englesko-holandske snage su zauzele španski grad Gibraltar. 1789. Parlament Francuske je, tokom Francuske revolucije, ukinuo sve privilegije feudalaca. 1791. Potpisan je Svištovski mir kojim je određena granica između