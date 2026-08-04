Na današnji dan, 4. avgust

Danas je utorak, 4. avgust 2026. godine. Ovo su istorijski događaji koji su kroz istoriju obeležili ovaj datum.

1578 – Pokušaj Portugala da zauzme Maroko propao je porazom u bici kod Alkazarkivira. U tom sukobu Mavri su potukli Portugalce, a poginuli su portugalski kralj Sebastijan i predvodnik marokanskih ratnika. 1704 – U Ratu za špansko nasleđe englesko-holandske snage zauzele su špansku varošicu Gibraltar, važnu zbog izuzetnog strateškog položaja. Na osnovu Utrehtskog mira iz 1713. Gibraltar je postao britanski posed i to je ostao do danas, sa statusom britanske