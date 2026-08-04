Zvezda gost Hapoela u Mađarskoj

Politika pre 1 sat
Zvezda gost Hapoela u Mađarskoj

„Crveno-beli” večeras od 19.30 časova u Sombathelju izlaze na prvi megdan šampionu Izraela

Fudbaleri Crvene zvezde nastavljaju da krče sebi put ka mestu u grupnoj fazi predstojećeg izdanja Lige šampiona. Trenutno ih četiri utakmice, odnosno dva kola dele od tog cilja. Prvu prepreku mogu preskočiti već večeras, od 19.30 časova, kada gostuju Hapoelu Ber Ševi. Biće ovo zanimljiv dvomeč i ujedno veliki ispit za „crveno-bele”, možda i najveći do sada. U pitanju je šampion Izraela, koji ipak ulazi u ovaj duel sa velikim hendikepom. U pitanju je lokacija meča
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Zvezda nastavlja put ka Ligi šampiona, Hapoel Berševa naredni rival (RTS 2, 19.30)

Zvezda nastavlja put ka Ligi šampiona, Hapoel Berševa naredni rival (RTS 2, 19.30)

RTS pre 59 minuta
Stankovićevih 11 za Hapoel

Stankovićevih 11 za Hapoel

B92 pre 59 minuta
Kad i gde možete gledati meč Hapoel – Crvena zvezda?

Kad i gde možete gledati meč Hapoel – Crvena zvezda?

Danas pre 2 sata
Zvezda na dobrom putu da proda Ovusua: Krilni fudbaler otputovao u novi klub! Slede lekarski pregledi...

Zvezda na dobrom putu da proda Ovusua: Krilni fudbaler otputovao u novi klub! Slede lekarski pregledi...

Kurir pre 1 sat
Zvezda u Mađarskoj i do kraja kvalifikacija sa jasnim zadatkom - Liga šampiona

Zvezda u Mađarskoj i do kraja kvalifikacija sa jasnim zadatkom - Liga šampiona

Telegraf pre 1 sat
Zvezda nastavlja put ka Ligi šampiona, Hapoel Ber Ševa naredni rival

Zvezda nastavlja put ka Ligi šampiona, Hapoel Ber Ševa naredni rival

RTV pre 3 sata
Veče istine u Mađarskoj: Zvezda udara na Hapoel – evo gde je prenos i ko počinje!

Veče istine u Mađarskoj: Zvezda udara na Hapoel – evo gde je prenos i ko počinje!

Hot sport pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaLiga ŠampionaIzraelMađarska

Sport, najnovije vesti »

Osipaju se glasovi za Infantina, moguć bojkot sastanaka sa FIFA

Osipaju se glasovi za Infantina, moguć bojkot sastanaka sa FIFA

BBC News pre 19 minuta
Tores ultimatumom prodrmao Barsu: Moraju da pokažu da me žele, u fudbalu se nikad ne zna!

Tores ultimatumom prodrmao Barsu: Moraju da pokažu da me žele, u fudbalu se nikad ne zna!

Hot sport pre 24 minuta
Hetafe bi mogao da počne sa strepnjom: Partizan dogovorio Nikolu Čumića!

Hetafe bi mogao da počne sa strepnjom: Partizan dogovorio Nikolu Čumića!

Hot sport pre 4 minuta
Barselona pozajmila Ter Štegena Ajaksu

Barselona pozajmila Ter Štegena Ajaksu

RTS pre 34 minuta
Junak Zelenortskih Ostrva pronašao novi izazov u Južnoj Americi

Junak Zelenortskih Ostrva pronašao novi izazov u Južnoj Americi

RTS pre 19 minuta