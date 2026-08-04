Zvezda gost Hapoela u Mađarskoj

„Crveno-beli” večeras od 19.30 časova u Sombathelju izlaze na prvi megdan šampionu Izraela

Fudbaleri Crvene zvezde nastavljaju da krče sebi put ka mestu u grupnoj fazi predstojećeg izdanja Lige šampiona. Trenutno ih četiri utakmice, odnosno dva kola dele od tog cilja. Prvu prepreku mogu preskočiti već večeras, od 19.30 časova, kada gostuju Hapoelu Ber Ševi. Biće ovo zanimljiv dvomeč i ujedno veliki ispit za „crveno-bele”, možda i najveći do sada. U pitanju je šampion Izraela, koji ipak ulazi u ovaj duel sa velikim hendikepom. U pitanju je lokacija meča