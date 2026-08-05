Međedović zaustavljen na startu mastersa u Montrealu

Srpski teniser Hamad Međedović završio je učešće na masters turniru u Montrealu u prvom kolu.

Bolji je nakon sat i 16 minuta igre bio Argentinac Huan Manuel Serundolo rezultatom 2:0 (6:4, 6:2). Međedović je imao brejk šansu u drugom gemu meča, ali je 52. teniser sveta uspešno anulirao tu priliku. Potom su serveri bili sigurni sve do sedmog gema, kada je Serundolo napravio brejk, koji mu je bio dovoljan da osvoji i prvi set. U drugom setu je bio dominantan argentinski teniser i već na startu je došao do brejka. Napravio je potom još jedan, a iako je