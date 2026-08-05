AMSS: Na Batrovcima zadržavanja oko 60 minuta

Putnička vozila se na graničnom prelazu Batrovci od jutros zadržavaju oko sat prilikom izlaza iz Srbije, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila. AMSS upozorava da visoke temperature mogu dodatno opteretiti vozilo. Pre polaska na put treba proveriti osnovne stvari – nivo ulja i rashladne tečnosti, pritisak u gumama, kao i tečnost za pranje vetrobrana. AMSS savetuje da se izbegava nepotrebno korišćenje dodatnih električnih uređaja u vozilu.