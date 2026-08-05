Istorijski minimum Dunava i vrhunac toplotnog talasa

Naslovi.ai pre 1 sat
Istorijski minimum Dunava i vrhunac toplotnog talasa

Srbija se suočava sa ekstremnim vrućinama i rekordno niskim vodostajem reka, dok nadležni uveravaju da je snabdevanje stabilno.

Srbija je pogođena jakim toplotnim talasom sa temperaturama do 40 stepeni, a meteorolozi najavljuju vrhunac nepogoda uz tropske noći u gradovima. N1 Info Telegraf Euronews

Vodostaj Dunava opao je na istorijski minimum, pa je kod Bezdana zabeležen nivo od minus 169 centimetara. Povlačenje reke otkrilo je brodove i municiju iz prošlosti, dok je proizvodnja struje na Đerdapu smanjena, ali iz EPS-a poručuju da je snabdevanje stabilno. BBC News BBC News Južne vesti Radio sto plus Danas Blic

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