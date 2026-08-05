Mlade teniserke Srbije šampionke Evrope!

GRANVIL - Ženska teniska juniorska reprezentacija Srbije do 18 godina postala je evropski prvak, pošto je danas u francuskom Granvilu savladala Mađarsku sa 2:0 u finalu Letnjeg ekipnog prvenstva Evrope.

Srpska teniserka Lana Virc je pobedila Mađaricu Luce Kalman 6:1, 4:6, 6:1, dok je Anastasija Cvetković nadigrala Lujzu Beviz sa 6:7 (5:7), 6:1, 6:0. U timu Srbije bila je i Dušica Popovski, dok je selektor Lana Spremo. Srbija je kompletan finalni turnir odigrala bez Popovski, koja je donela vredne poene u kvalifikacijama. Popovski je propustila finalni turnir zbog povrede prsta. Mlade teniserke Srbije su prethodno u četvrtfinalu savladale Bugarsku sa 2:0, dok su u