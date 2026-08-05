Tim Partizana za Tobol: Vukotić u novoj ulozi, Kostić starter

Šef stručnog štaba crno-belih Saša Ilić ponovo će napraviti određene promene u timu Partizana pred prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije (četvrtak, 21.00) protiv kazahstanskog Tobola.

Na golu će biti Miloš Krunić, dok se očekuje da štoperski tandem čine Stefan Mitrović i Nikola Simić, kao i protiv UNE Štrasen u revanš meču druge runde kvalifikacija. Milan Roganović je siguran na poziciji desnog beka, a ranjivu levu stranu pokrivaće Uroš Đurđević. Na drugoj problematičnoj poziciji zadnjeg veznog (crno-beli nisu uspeli da registruju Idrisu Babu za ovaj duel, Aleks Zeković nije oduševio na startu sezone) trebalo bi da dejstvuje Milan Vukotić i biće