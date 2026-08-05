Debitovao Tadić

Srpski fudbaler Dušan Tadić upisao je prve minute u dresu NEC-a iz Najmegena, koji je odigrao bez golova (0:0) na gostovanju Olimpijakosu u prvom meču kvalifikacija za Ligu šampiona.

Holandski mediji ocenili su da je ekipa iz Najmegena ostvarila veliki rezultat u Pireju, ističući da je remi protiv grčkog velikana odlična polazna osnova pred revanš koji će naredne sedmice biti odigran na stadionu „De Gofert“. Portali VoetbalNieuws i NL Times posebno su izdvojili debi Dušana Tadića, koji je u igru ušao u završnici meča, kada je Olimpijakos pojačao pritisak. Prema njihovim ocenama, iskusni srpski fudbaler doneo je neophodnu mirnoću u posedu