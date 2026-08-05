Debitovao Tadić

Sputnik pre 8 sati
Debitovao Tadić

Srpski fudbaler Dušan Tadić upisao je prve minute u dresu NEC-a iz Najmegena, koji je odigrao bez golova (0:0) na gostovanju Olimpijakosu u prvom meču kvalifikacija za Ligu šampiona.

Holandski mediji ocenili su da je ekipa iz Najmegena ostvarila veliki rezultat u Pireju, ističući da je remi protiv grčkog velikana odlična polazna osnova pred revanš koji će naredne sedmice biti odigran na stadionu „De Gofert“. Portali VoetbalNieuws i NL Times posebno su izdvojili debi Dušana Tadića, koji je u igru ušao u završnici meča, kada je Olimpijakos pojačao pritisak. Prema njihovim ocenama, iskusni srpski fudbaler doneo je neophodnu mirnoću u posedu
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Ovo se tiče Crvene zvezde i Partizana! UEFA objavila dve velike izmene pravila: Promene stupaju na snagu odmah!

Ovo se tiče Crvene zvezde i Partizana! UEFA objavila dve velike izmene pravila: Promene stupaju na snagu odmah!

Kurir pre 1 sat
Rođena majka bi ga zamenila posle 30 minuta: Koga?! Koga ne bi, najsramnija noć za zvezdaše još od Sasuola!

Rođena majka bi ga zamenila posle 30 minuta: Koga?! Koga ne bi, najsramnija noć za zvezdaše još od Sasuola!

Hot sport pre 1 sat
Velike promene UEFA za LŠ, LE i LK: Evo sa čim će se Zvezda, a možda i Partizan suočiti ove sezone

Velike promene UEFA za LŠ, LE i LK: Evo sa čim će se Zvezda, a možda i Partizan suočiti ove sezone

Telegraf pre 5 sati
Hapoel preti Zvezdi pred dolazak na Marakanu: „Kažu da je na njihovom terenu druga priča? Prepustićemo kalkulacije onima koji…

Hapoel preti Zvezdi pred dolazak na Marakanu: „Kažu da je na njihovom terenu druga priča? Prepustićemo kalkulacije onima koji nam od početka nisu davali šanse!“

Hot sport pre 7 sati
UEFA promenila pravila igre! Nove odluke stupaju na snagu odmah - evropske klubove čekaju velike promene!

UEFA promenila pravila igre! Nove odluke stupaju na snagu odmah - evropske klubove čekaju velike promene!

Kurir pre 6 sati
„Marakana? Jedan od najtežih stadiona u Evropi“

„Marakana? Jedan od najtežih stadiona u Evropi“

Sport klub pre 7 sati
Trener Hapoela zna šta ga čeka u beoradu: Marakana je jedan od najtežih stadiona u Evropi, neće biti lako!

Trener Hapoela zna šta ga čeka u beoradu: Marakana je jedan od najtežih stadiona u Evropi, neće biti lako!

Večernje novosti pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalLiga ŠampionaNECTimesOlimpijakosDušan Tadićsport

Sport, najnovije vesti »

Neverovatna klauzula u ugovoru Mohameda Salaha

Neverovatna klauzula u ugovoru Mohameda Salaha

Danas pre 5 minuta
Juniorke Srbije prvakinje Evrope u tenisu, Mađarska srušena posle dva meča

Juniorke Srbije prvakinje Evrope u tenisu, Mađarska srušena posle dva meča

RTS pre 4 minuta
Pogrešan dres na pogrešnom mestu: Navijači Trabzona ubedili fana Galatasaraja da skine majicu na dočeku Salaha!

Pogrešan dres na pogrešnom mestu: Navijači Trabzona ubedili fana Galatasaraja da skine majicu na dočeku Salaha!

Hot sport pre 4 minuta
Srbija šampion Evrope u tenisu: Zablistale naslednice Jelene i Ane, zapamtite ova imena

Srbija šampion Evrope u tenisu: Zablistale naslednice Jelene i Ane, zapamtite ova imena

Mondo pre 14 minuta
Horor ubistvo potreslo svetski fudbal! Kapiten preminuo posle svirepog napada ispred svoje kuće

Horor ubistvo potreslo svetski fudbal! Kapiten preminuo posle svirepog napada ispred svoje kuće

Kurir pre 9 minuta