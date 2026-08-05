Operacija „divlje bobice“

Velike priče pre 53 minuta  |  Piše Aleksandar Radić
Operacija „divlje bobice“

Novi cilj Ukrajinaca su srca i duše prosečnih Rusa koje je Putin prećutno uverio da ako podrže rat neće morati učestvovati. Sada su oni „predmet obrade“ jer dronovi uništavaju sitni biznis

Naredba ukrajinskog predsednika Zelenskog koju je javno otkrio 26. juna glasi da se pokrene svim resursima četrdeset dana žestokih udara po Rusiji sa namerom da se „utiče na državu agresora kako bi se primorala na završetak rata“. Nastavili su po starom sa udarima dronovima velikog dometa po rafinerijama i raznoj infrastrukturi i već par meseci po vozilima na putu matica Rusija – Krim. Novi cilj su srca i duše prosečnih Rusa koje je Putin prećutno uverio da ako
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Operacija „divlje bobice“

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