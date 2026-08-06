Infantino se izvinjava zbog grešaka, ali ostaje predsednik FIFA

BBC News pre 10 minuta | BBC Sport

Getty Images Đani Infantino je predsednik FIFA od 2016.

Đani Infantino se izvinio zbog „grešaka“ koje je napravio u vezi sa kontroverznim planom da udeo u takmičenjima pod okriljem Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) proda privatnim investitorima, ali će ostati čelnik Svetske kuće fudbala pošto je dobio podršku viših rukovodilaca na sastanku u Maroku.

Posle sve glasnijih i masovnijih kritika njegovom planu - od kojeg je navodno u međuvremenu odustao - Infantino je sazvao sastanak Upravnog odbora u sedištu FIFA u Africi, u marokanskom Rabatu.

Posle četiri sata sastančenja, Upravni odbor FIFA objavio je izjavu podrške Infantinu.

Pre ovog sastanka, Infantino je bio na udaru kritika zbog kontroverzne ideje da privatizuje takmičenja pod okriljem FIFA, a pre svega Svetsko prvenstvo.

Evropska fudbalska unija (UEFA) zapretila je bojkotom sledećeg Svetskog prvenstva ako Infantinov plan bude usvojen i realizovan, a osudi predsednika FIFA pridružile su se i druge kontinentalne federacije.

Neki nacionalni savezi, među kojima i Fudbalski savez Srbije, povukli su prethodno datu podršku Infantinu uoči izbora za predsednika FIFA u martu sledeće godine.

Mnogo kritika stiglo je i iz redova FIFA, između ostalog i od generalnog sekretara Matijaas Grafstroma, koji je bio na sastanku u Rabatu.

U internom dopisu poslatom zaposlenima u FIFA, Grafstrom je napisao da je situacija „tužan niz događaja koji zahteva preispitivanje“.

Međutim, u saopštenju posle sastanka, Grafstrom i Upravni odbor FIFA „ponovo su potvrdili punu podršku“ Infantinu kao predsedniku.

Infantino i Grafstrom su poslali potpisano pismo, u koje je BBC imao uvid, potpredsednicima FIFA, savetu i 211 članica u kojem se navodi da se „iskreno izvinjavaju“ zbog grešaka i „obavezuju da se one više neće ponoviti“.

Njih dvojica su fotografisani kako zajedno prisustvuju utakmici Kupa afričkih nacija za žene u Rabatu posle sastanka rukovodstva FIFA.

Infantino je ponudio svim savezima 40 miliona dolara ako podrže predlog da privatni novac uđe u turnire preko nove kompanije FIFA Forward Enterprise - FFE .

„Priznajemo greške“ u vezi sa FFE, navodi se u saopštenju FIFA.

„Nije bila namera“ da se Savet FIFA i članice „osećaju isključeno iz procesa koji je trebalo da bude vođen drugačije“, dodali su.

Upravno telo FIFA je „priznalo da su greške napravljene i pošto je predlog procureo u medije“.

Tajms je priču o Infantinovom planu objavio 28. jula.

Međutim, u saopštenju se navodi i da FIFA „više neće tolerisati nikakve napade na njen integritet, dobro upravljanje i pravično postupanje" i da će „preduzeti sve neophodne mere da zaštiti ime i ugled“.

FIFA je ranije demantovala priču u Tajmsu da je Infantino obećao Maroku da će biti domaćin finala Svetskog prvenstva 2030. u zamenu za njegovu podršku.

To je „lažna i obmanjujuća“ tvrdnja, tvrde iz FIFA.

Dodaju da će odluka gde će biti odigrano finale, s obzirom da su domaćini turnira i Španija i Portugal, biti doneta „blagovremeno“.

Španija će 2030. braniti titulu šampiona sveta.

'Prekasno je da se spasi dostojanstvo Infantina, ali nije kasno da se spasi fudbal': Figo

Infantino se nada da će podrška koju je dobio početi da smiruje strasti posle najnovije, a možda i najveće kontroverze tokom njegovog desetogodišnjeg mandata na čelu FIFA.

Međutim, ovaj izraz podrške rukovodilaca FIFA usledio je posle novih oštrih kritika.

„Infantino je uništio funkciju za koju je obećavao da će je uzdići.

„Prekasno je da se spasi njegovo dostojanstvo, ali nije prekasno da se spasi fudbal“, izjavio je Luis Figo, nekadašnji legendarni portugalski fudbaler, bivši igrač Barselone i Real Madrida.

Figo se kandidovao za predsednika FIFA protiv Infantinovog prethodnika Sepa Blatera 2015. godine pre nego što se povukao.

Figo je pozvao Infantina da odmah podnese ostavku.

Kanadski premijer Mark Karni, čija je zemlja bila domaćin nedavnog Svetskog prvenstva sa Sjedinjenim Američkim Državama i Meksikom, rekao je da više nema poverenja u Infantina.

Prethodno je Infantina kritikovao i novi britanski premijer Endi Barnam.

Mariscal/EPA-EFE/REX/Shutterstock Bivši legendarni portugalski fudbaler Luis Figo traži od Infantina da odmah podnese ostavku

Ali 56-godišnji Infantino će se po svemu sudeći boriti za reizbor za četvrti mandat.

Rok za podnošenje kandidatura je do 18. novembra, a izbori će biti održani na Kongresu FIFA u Maroku u martu 2027. godine.

Kandidatu je potrebno 106 glasova od 211 članica FIFA da bi postao novi predsednik.

UEFA, međutim, može da bude glavni kamen spoticanja Infantinu.

Tokom vikenda, upravno telo evropskog fudbala saopštilo je da je izgubilo poverenje u Infantinovo vođstvo i zapretilo pravnim postupkom protiv FIFA.

FIFA je saopštila da, iako su „napravljene greške, sve što je urađeno urađeno je u potpunosti u skladu sa regulatornim okvirom FIFA“.

Rezultati sastanka „ojačaće upravljanje FIFA“ i „vratiti poverenje u organizaciju“, saopšteno je iz Svetske kuće fudbala.

Malo je verovatno da će takve izjave i podrška grupe rukovodilaca ublažiti bes UEFA.

Kako bi sad mogla da postupi UEFA?

Otkako se pojavio Infantinov plan, UEFA je brzo reagovala.

Odmah je odbila plan, potom je svih 55 članica zapretilo bojkotom FIFA takmičenja, a počelo je i povlačenje podrške kandidaturi Infantina.

Najpre Fudbalski savez Velsa, potom Srbije, a Engleska i Škotska su najavile da će povući isti potez.

Ali UEFA ima problem, i to ne baš mali.

Otkako je Infantino napravio zaokret, samo je Fudbalska konfederacija Severne, Centralne Amerike i Kariba (KONKAKAF) kao konfederacija kritikovala predsednika FIFA.

Ali, za razliku od UEFA, nije otišla toliko daleko da je rekla da je izgubila poverenje u njega.

Iako je azijska konfederacija odbacila plan, nije bilo izjave otkako ga je Infantino obustavio.

UEFA ima veliku moć, ali realno ne može sama da svrgne Infantina.

Potrebna joj je veća globalna podrška.

Van Evrope, do sada je samo Jordan - jedan od retkih od 211 članica koje nisu potpisale pismo podrške Infantinovom reizboru pre ove kontroverze - javno pozvao na njegovu smenu.

Spisak zemalja koje su istakle podršku je mnogo duži - doduše, iz Infantinove čvrste baze moći u Aziji i Africi.

Poslednjih dana, Egipat, Maroko, Niger, Mauritanija, Demokratska Republika Kongo i Filipini su podržali Infantina.

Te zemlje su imale direktne finansijske koristi jer su iz Infantinovog programa FIFA Forward , preteče FFE-a, dobijale po osam miliona dolara u svakom trogodišnjem ciklusu.

UEFA mora da pronađe način da ubedi te i druge zemlje da drugi predsednički kandidat može da ponudi iste finansijske programe, ali uz veće transparentnost i reforme.

Međutim, Infantino već ima njihovu lojalnost.

Kako Infantino može da preokrene stvari u svoju korist?

Sve dosadašnje kontroverze nisu uticale na poziciju Infantina - od načina na koji je Saudijska Arabija dobila domaćinstvo Svetskog prvenstva 2034. godine, preko upostavljanja FIFA nagrade za mir - a prva je dodeljene američkom predsedniku Donaldu Trampu - do ukidanja suspenzije američkom fudbaleru Folarinu Baloganu tokom Svetskog prvenstva posle intervencije Trampa.

Ovog puta, pokušaj prodaje dela komercijalnih i prava na prodaju karata za FIFA takmičenja bio je previše za mnoge.

Ne samo zbog privida takvog poteza, već i zbog toga što je držan u tajnosti od drugih visokih članova FIFA hijerarhije i što bi korisnik dogovora bio Džošua Kušner, brat Džareda Kušnera, Trampovog zeta.

Dakle, Infantino je morao da gradi mostove sa onima koji su mu najbliži, ne samo sa 211 nacionalnih saveza.

Karlos Kordeiro, Infantinov viši savetnik za globalnu strategiju i upravljanje, podneo je ostavku zbog plana.

Drugi koji su bili kritični odlučili su da ne podnesu ostavke, poput Grafstroma, šefa globalnog razvoja fudbala u FIFA Arsena Vengera i glavnog operativnog direktora Kevina Lamura.

Verovatno je da u hodnicima moći FIFA ima i drugih koji će se držati zajedno i ostati uz rukovodstvo organizacije.

Pored toga, Infantino će možda morati da isplanira - ili bi mogao da ponudi - put za reforme.

To može da podrazumeva uspostavljanje dodatnih kontrola i ravnoteža koje bi onemogućile da se sličan plan ponovo osmisli i predstavi na ovaj način.

Možda bi mogao da odloži planove o Svetskom prvenstvu sa 64 učesnika? Ili da ponudi da otvori FIFA-ine novčane rezerve?

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(BBC News, 08.06.2026)