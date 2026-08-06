Profesor FDU Stevan Filipović pretučen u centru Beograda

Beta pre 52 minuta

Profesor Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) Stevan Filipović objavio je da je sinoć pretučen u centru Beograda nakon što je fotografisao osobe za koje tvrdi da su demolirale zaštićenu zgradu na uglu Makedonske i Nušićeve ulice.

Filipović je u video-snimku objavljenom na Instagramu naveo da su ga, kako tvrdi, "plaćenici vladajuće partije" oborili na zemlju, šutirali i udarali metalnom stolicom, zbog čega je izgubio svest.

On je rekao da je zadobio potres mozga, hematom na kuku, povredu noge zbog koje mu je stavljena kopča, kao i povredu usne, te da su mu lekari preporučili mirovanje narednih 14 dana.

Prema njegovim rečima, napad je usledio nekoliko minuta nakon što je fotografisao osobe koje su, kako tvrdi, demolirale kulturno-istorijski spomenik na uglu Makedonske i Nušićeve ulice.

Filipović je naveo da mu je jedan muškarac oteo mobilni telefon, nakon čega ga je, kako tvrdi, grupa od pet osoba oborila na zemlju pred kamerama i više svedoka.

Dodao je da su ga potom šutirali i udarali metalnom stolicom.

On je ocenio da napadači nisu imali nameru da se zaustave i poručio da će učiniti sve da budu identifikovani i pronađeni.

Filipović je pozvao građane da se ne plaše, navodeći da je cilj takvih napada da izazovu strah kod ljudi prilikom izlaska na ulicu.

"Ako oni misle da će na ovaj način nekog da uplaše – neće", poručio je Filipović.

(Beta, 06.08.2026)