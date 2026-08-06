AMSS: Na Horgošu se čeka oko 45 minuta

Putnička vozila se na graničnom prelazu Horgoš od jutros zadržavaju oko 45 minuta, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja. Danas se očekuje pojačan saobraćaja na prilazima većim gradovima i na autoputevima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima. AMSS upozorava da su mogući povremeni zastoji i duža zadržavanja na najopterećenijim deonicama. Vozačima se savetuje da na put krenu uz prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prelazima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja.