Deo rakete Spejs-Iksa velikom brzinom udario u Mesec

Danas pre 10 sati  |  RTS
Deo rakete Spejs-Iksa velikom brzinom udario u Mesec

Četiri tone težak deo rakete kompanije Spejs-Iks, koji od prošle godine lebdi u svemiru, velikom brzinom udario je u Mesec.

Sudar ne predstavlja nikakvu opasnost za Zemlju, ali se očekivalo da će stvoriti novi krater na površini Zemljinog prirodnog satelita. Objekat, veličine manje zgrade, deo je rakete „falkon 9“ kompanije Spejs-Iks, koja je u januaru 2025. godine lansirala lunarni lender američke kompanije „Firefly Aerospace“ ka Mesecu. Telo rakete trebalo je da udari u Mesec oko 6.35 časova, pri brzini od oko 8.690 kilometara na sat. Naučnici su predviđali da će udar podići oblak
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