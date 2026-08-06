Havarijska isključenja vode u Kragujevcu 06.08.2026.

iKragujevac pre 28 minuta
Havarijska isključenja vode u Kragujevcu 06.08.2026.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ najavilo je havarijska isključenja vode u više kragujevačkih naselja 6. avgusta.

U Stanovu, u Ulici Steve Knićanina, voda će biti isključena od 8 do 12 časova zbog popravke ulične linije. U Lepeničkoj ulici Đure Jakšića radovi će trajati od 12 do 16 časova, takođe zbog popravke ulične linije. U Grošnici, u Ulici Raje Vuksanovića, isključenje je predviđeno od 16 do 19 časova zbog popravke kućnog priključka. U naselju Palilule, u Ulici Kneza Mihaila, isključenje je najavljeno od 8 do 12 časova.
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