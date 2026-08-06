U Srbiji i danas pretežno sunčano i veoma toplo, temperature do 40 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne na istoku, jugu i jugozapadu Srbije, kao i u Pomoravlju i Banatu, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 24, a najviša od 35 do 40. U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 20 do 24, a najviša oko 38.