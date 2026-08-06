Srednji kurs dinara za evro 117,3726 dinara

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,3726 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,3726 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar juče je jači za 0,1 odsto i iznosi 101,6565 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za jedan odsto nego pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou niži za 0,5 odsto, a od početka godine za 1,7 odsto.
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