Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Blic pre 43 minuta
Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Indikativni kurs dinara prema dolaru danas iznosi 101,6565 dinara, što je jače za 0,1% Na godišnjem nivou dinar je slabiji za 0,2% u odnosu na evro, a od početka godine za 0,1% Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3726 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,1 odsto i iznosi 101,6565 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za jedan odsto nego pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou niži za 0,5 odsto, a od početka godine za 1,7 odsto. (Tanjug)
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