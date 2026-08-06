U Srbiji se obeležava Dan rudara

BEOGRAD - Rudarstvo u Srbiji ima izuzetnu tradiciju, a Dan rudara obeležava se 6. avgusta kao esnafski praznik u znak na veliki uspeh rudara postignut 1903. godine.

U rudarstvu je u Srbiji zaposleno preko 20.000 osoba, a rudari imaju beneficirani radni staž. Aktivnih eksploatacionih polja ima više od 200, a za bar još stotinak postoji saglasnost nadležnih. Približno 270 preduzeća radi u oblasti eksploatacije mineralnih sirovina, a dvadesetak se bavi geološkim istraživanjima. U Senjskom rudniku, najstarijem u Srbiji za eksploataciju uglja, 6. avgusta 1903. počeo je štrajk rudara, izazvan otpuštanjem trojice radnika, odnosno