Na današnji dan, 6. avgust

Šabačke novosti pre 1 sat
Na današnji dan, 6. avgust
1637. Umro je engleski pisac i glumac Ben Džonson autor satirične komedije „Valpone, ili lisica“, koja se smatra jednim od najboljih dela tog žanra u renesansnoj književnosti. 1660. Umro je španski slikar Dijego Velaskez jedan od najvećih u istoriji slikarstva, dvorski slikar španskog kralja Filipa IV (portreti članova kraljevske porodice, „Predaja Brede“, „Venera sa ogledalom“). 1661. Portugal i Holandija potpisali su sporazum prema kojem su Portugalci zadržali
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