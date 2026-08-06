Na današnji dan, 6. avgust

1637. Umro je engleski pisac i glumac Ben Džonson autor satirične komedije „Valpone, ili lisica“, koja se smatra jednim od najboljih dela tog žanra u renesansnoj književnosti. 1660. Umro je španski slikar Dijego Velaskez jedan od najvećih u istoriji slikarstva, dvorski slikar španskog kralja Filipa IV (portreti članova kraljevske porodice, „Predaja Brede“, „Venera sa ogledalom“). 1661. Portugal i Holandija potpisali su sporazum prema kojem su Portugalci zadržali