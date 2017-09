Obradović: Partizan čeka krvav rad, podržite ga

Šampion Evrope na parketu Partizana! Dirljiv doček i pokloni za Obradovića, Veselog, ali i za Marka Gudurića.

Zeljko Obradovic ponovo pred Grobarima #Obradovic #Partizan #Fenerbahce #dobropamtimsve A post shared by MONDO (@mondoportal) on Sep 26, 2017 at 9:36am PDT Željko Obradović ponovo je u crno-belom "Pioniru"! Najuspešniji