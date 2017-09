Hrvatska "aktivirala vlasništvo" nad školskim brodom "Jadran"

Crnogorski ministar odbrane Predrag Bošković saopštio je da je zvanični Zagreb "aktivirao" vlasništvo nad školskim brodom "Jadran" koji je u Crnoj Gori.

On je rekao da je Crna Gora spremna za dogovor kako bi brod "Jadran" bio od koristi svima u regionu i da se tako reši to pitanje. Bošković je naveo da je i Srbija iskazivala pravo na brod Jadran, "ali da je to rešeno".