Još dva ruska MiG-a na putu ka Srbiji

Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je da će ruski 'migovi' biti predstavljeni 20. oktobra na Dan oslobođenja Beograda.

On je istakao da su u ponedeljak stigla dva 'miga', a četiri se očekuju do petka. "Sinoć je na aerodrom Batajnicu stigla prva grupa dugo očekivanih Migova, stigla su dva MiG-a 29, a do petka će stići preostali.