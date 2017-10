Zapadna Srbija: Sneg se otopio, ali struja još nije stigla

Zbog kvara na dalekovodu oko 2.000 domaćinstava na Goliji jutros je ostalo bez elektricne energije rekao je Zamenik predsednika opštine Ivanjica Momčilo Mitrović.

On je istakao da je jutros došlo do kvara na dalekovodu u Kumanici. - Ekipe Elektrodistribucije su na terenu, pokušavaju da reše taj problem, ali s obzirom na to da je kvar na visokonaponskoj mreži realno je očekivati da će