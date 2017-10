Danas sunčano sa temperaturom do 23 stepena

Blic pre 1 sat

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, sa temperaturom do 23 stepena, saopštio je Hidrometeorološki savez Srbije.Ujutro će biti sveže, ponegde uz kratkotrajnu maglu. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od četiri do 14, a najviša dnevna od 19 do 23 stepeni Celzijusa.