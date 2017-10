Ambasadorka SAD oslobodila Nasera Orića!

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da Bosnom i Hercegovinom upravlja ambasadorka SAD Morin Kormak i da je ona postavila sudije koje su oslobodile Nasera Orića.

"Direktno je implementirana američka ambasada u odluku oslobađanja Nasera Orića. Tu nema dileme. Ja sam to rekao pre pet dana, niko to nije demantovao", rekao je Dodik u intervjuu za televiziju Prva. On tvrdi i da Kormak ima