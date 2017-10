Uživajte u današnjem danu!

Posle svežeg jutra, očekuje nas sunčano vreme i 25 stepeni!

U Srbiji će danas jutro biti sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana pretežno sunčano i toplo uz najvišu temperaturu do 25 stepeni. Vetar će biti slab i umeren, na istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 12 C, najviša