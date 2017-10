Miroslav Nikolić: Dobro je za Partizan da se pojavio čovek kao Mijailović

Vesti online pre 2 sata

U beogradskom hotelu "Radison Blu", održana je "preliminarna" skupština Košarkaškog kluba Partizan. Ostoja Mijailović izabran je da bude kandidat za predsednika kluba. On će birati članove UO do petka u 14 sati. UO će imati 18 plus jednog člana, a predsednik će imati mogućnost da postavlja direktora kluba.