Danas i narednih dana sunčano i toplo

Vreme će u Srbiji danas biti sunčano i toplo, a samo ujutru su ponedge moguće sumaglica i magla, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Jutarnje temperature biće od pet do 12, a najviše dnevne od 23 do 27 stepeni. I u Beogradu se očekuje sunčano i toplo vreme, s temperaturama od 12 do 25 stepeni. NastavlŃ�a se period