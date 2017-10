Napad nožem u Londonu: Jedna osoba ubijena, dve ranjene

Jedna osoba je ubijena, a dve su povređene u napadu nožem ispred stanice Parsons Grin Tjub u Londonu. Napad se dogodio sinoć oko 19.30 časova po lokalnom vremenu, na istoj stanici na kojoj je 30 osoba povređeno u terorističkom napadu prošlog meseca. One person dies and two injured in stabbing