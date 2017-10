Krajinović eliminisan u osmini finala "Kupa Kremlja"

Naš teniser Filip Krajinović eliminisan je u osmini finala Kremlj kupa u Moskvi, nakon što je izgubio od Litvanca Rikardasa Berankisa 3:6, 7:5, 6:4.

Foto: Teniski savez Srbije / Promo Filip Krajinović Krainović se borio, stigao je do prvog seta, ali to je bilo sve. Nije imao snage do kraja da parira rivalu. Litvanac se probudio pa je druga dva seta rešio u svoju