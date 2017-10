Tramp neće staviti veto na dokumenta o ubistvu Kenedija

VAŠINGTON: Predsednik SAD Donald Tramp objavio je na svom tviter nalogu da će njegova administracija dozvoliti otvaranje strogo poverljivih dokumenata o atentatu na bivšeg predsednika SAD Džona F. Kenedija.

Tramp je doneo odluku uprkos preporuci Nacionalnog saveta za bezbednost da to ne čini. Neki su već prokomentarisali da Tramp to radi sa namerom da skrene pažnju sa niza negativnih priča u kojima je akter on ili