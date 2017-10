Izbodena novinarka moskovskog radija

Muškarac naoružan nožem upao je u kancelariju radio stanice Eho Moskve I izbo voditeljku.

MORE: Tatiana Felgengauer, 32, is deputy editor-in-chief and host of one of the station’s talk shows https://t.co/EXwoPUTn4N pic.twitter.com/Lc5zd7asq9— RT (@RT_com) October 23, 2017 Muškarac naoružan nožen upao je u