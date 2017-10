Danas ujutru hladno, tokom dana sunčano i toplije

U Srbiji će danas ujutru biti hladno, ponegde slab prizemni mraz i magla ili niska oblačnost, a danju pretežno sunčano i toplije.

Vetar u većem delu slab, zapadni, u planinskim predelima istočne Srbije umeren do jak, tokom dana u slabljenju, saopštio je RHMZ. Najniža temperatura od 1 do 7, najviša od 16 do