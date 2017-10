Madrid odlučan: Pudždemon ponovo u vlasti ako pobedi na izborima

RTS pre 1 sat

Posle smene dosadašnjeg katalonskog predsednika Karlesa Puđdamona, vlada u Madridu je ostavila mogućnost da se on kandiduje na vanrednim izborima za katalonski parlament u decembru. Vlasti tvrde da bi to bilo dobro kako bi građani Katalonije mogli da se izjasne o onome što se dešava u poslednjih godinu dana. Potpredsednica vlade Španije imenovana je za osobu koja će upravljati Katalonijom do izbora, posle proglašenja nezavisnosti te regije pre dva dana.