Pućdemon otputovao u Brisel, tražiće politički azil?

Smenjeni katalonski lider Karles Pudždemon postavio je danas na Instagram fotografiju dvorišta zgrade regionalne katalonske vlade u Barseloni.

A post shared by Carles Puigdemont (@carlespuigdemont) on Oct 29, 2017 at 11:39pm PDT Kako prenosi AP, uz tu fotografiju na društvenoj mreži stavio je i komentar na katalonskom "dobro jutro" i smajli, što je, ocenjuje