S. Koreja: 200 mrtvih na platformi za nuklearne probe?

More than 200 people may have died when a tunnel collapsed at North Korea's mountain nuclear test site https://t.co/7NresdMiPs pic.twitter.com/SfqqzYnwFz — Newsweek INT. (@Newsweek_INT) October 31, 2017 Tragedija se dogodila u nuklearnoj bazi Pungje Ri na severoistoku zemlje 10. oktobra, ali