Ujutru hladno, preko dana toplije, do 18 stepeni

U Srbiji će ujutro biti hladno, negde slab mraz i magla, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, dok će uveče i tokom noći doći do postepenog naoblačenja.

Vetar će biti slab, južni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od minus jedan do šest, a najviša od 14 do 18 stepeni Celzijusa. U Beogradu će biti pretežno sunčano i malo toplije. Uveče i noću doći će do