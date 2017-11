Tabaković: Direktne strane investicije biće dve milijarde evra

Guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković izjavila je danas da će direktne strane investicija do kraja godine dostići dve milijarde evra, a da je najnoviji kurs 118,66 dinara za evro, što znači da je dinar od početka godine ojačao za 3,9 odsto.

- To jeste rekordni nivo dinara u poslednje tri godine. Razlog za to je kao i u svakoj ponudi robe. Povećana ponuda u odnosu na tražnju dovela je do toga da dinar ima tako visoku vrednost - rekla je Tabaković za TV Pink. Kako