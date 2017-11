Nemačka uvodi treći pol u zvanična dokumenta

BERLIN: Ustavni sud Nemačke u Karlsrueu doneo je odluku po kojoj se transrodnim osobama dozvoljava upisivanje takozvanog trećeg pola u zvanična dokumenta.

Pitanje pola je od velike važnosti, a to važi i za one osobe koje se ne osećaju pripadnicima ni ženskog ni muškog pola, navodi se u objašnjenju Ustavnog suda. Vlada treba do kraja 2018. godine da omogući građanima da po