Anne-Marie Anne-Anne Marie-Anne Marie-Marie

Ona je pevačica, ali i nekadašnji svetski šampion u karateu! Možda ste je upoznali još dok je pevala u projektu Rudimental, ali i čuli njen megahit sa bendom Clean Bandit. Imala je uspeha i solo sa Do It Right i Ciao Adios, a sada je spremila sasvim novi singl. Anne-Marie predstavlja nam Heavy uz interesantni spot u kojem tumači više uloga.