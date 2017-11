Ombudsman: U Srbiji dominiraju nasilje i napadi na neistomišljenike

On je naveo da je kratak put od negativnog stava i predrasuda do agresije i da državni organi i institucije moraju da učestvuju u oblikovanju društva time što će podsticati razumevanje i poštovanje i kažnjavati one koji te vrednosti ugrožavaju. "Tolerancija podrazumeva volju i sposobnost da prihvatimo i dopustimo različitosti u političkom uverenju, verskim, rasnim ili seksualnim osobenostima, ali i uklanjanje distance i jaza prema osobama...