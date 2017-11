Janjić: Pravno obavezujući sporazum značio bi promenu Ustava i zakona

Beta pre 1 sat

Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić ocenio je da bi potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma o Kosovu podrazumevalo da kada Beograd i Priština završe pregovore dogovoreno stave u sporazum koji bi previđao obavezu izmene Ustava i zakona, u skladu sa tim sporazumom.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbiji neće biti omogućeno da postane članica Evropske unije bez pravno-obavezujećeg sporazuma sa Kosovom.Janjić za agenciju Beta rekao da je puna normalizacija odnosa sa Kosovom bila tema pregovora 2014. godine i 2015. godine kao deo pregovora o Poglavlju 35."Sada treba definisati nove teme i u političkom smislu postaviti šta Srbija želi da dobije. Čini mi se da je Vučić dobio upozorenje da ako želi da 2023. dobije pozivno pismo za članstvo u EU, da bi Srbija postala članica 2025. godine mora da potpiše sporazum. Odgovornost je na Vučiću, sada su potrebni njegovi jasni stavovi", ocenio je Janjić.Kada je reč o sadržini takvog sporazuma, on je naveo da se "nigde ne traži da u sporazumu bude priznanje nezavisnosti, ali da se traži normalizacija odnosa"."U tom smislu priča o stolici Kosova u UN će se pojaviti, iako je 2012. i 2013. godine Vučić uspeo da odbije te pritiske. Zapravo stolica u UN je u suštini modela dve Nemačke na kome se insistira. Od Srbije se ne traži da podrži prijem u UN, ali se traži da prestane sa aktivnom opstrukcijom poput kampanje protiv prijema u Unesko, tužbi protiv Uefe i sličnih poteza", objasnio je on.Janjić ističe da vlast ima dovoljno mehanizama da sve sprovede u delo, ali da je s obzirom na to kako se vodi unutrašnji dijalog, pesimista da će do toga doći."Prva provera biće da li će Vučić raspisati vanredne parlamentarne izbore jer bi mu oni dodatno ograničili prostor. Brisel ne želi da čeka još jednu kampanju. Voleo bih da se Vučić skoncentriše na rešavanje problema, ali mislim da to neće biti prioriteti drugih u koaliciji", istakao je on.Direktor Foruma za etničke odnose navodi da izjave Ivice Dačića i Aleksandra Vulina o Kosovu i EU "zbunjuju i domaću i međunarodnu javnost"."Verovatno je zato Vučić i izjavio da očekuje napade od najbližih saradnika. Na Vučiću je da prelomi, a ko god ga iz vladajuće koalicije ne podrži je pogrešio. Sa druge strane, ni opozicija ne bi smela da ćuti na temu Kosova", zaključio je Janjić.