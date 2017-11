Vučić: Bez pravno-obavezujućeg sporazuma s Kosovom nema EU

Srbiji neće biti omogućeno da postane članica Evropske unije bez pravno-obavezujećeg sporazuma sa Kosovom, rekao je danas u Aranđelovcu predsednik Srbije Aleksandar Vučić. "Nije to pitanje priznanja nezavisnosti, niko to još ne govori na takav način, govori između redova, ali ne na taj način, ali ovo je ono što ja već sada mogu da vam kažem", rekao je Vučić u obraćanju novinarima. On je napomenuo da je juče u Briselu imao dobre razgovore...