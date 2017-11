Vučić učenicima istakao prednosti dualnog obrazovanja

Kako je rekao, škola "Mileta Nikolić" u Aranđelovcu dobra je škola, sa više od 700 đaka u kojem se razvija sistem dualnog obrazovanja. "Beskrajno sam srećan i nisam znao da to ovde tako izgleda, da u okviru prvih programa za dualno obrazovanje postoje oni koji uče za zavarivače, strugare... Ima smerova od elektrotehničara do mašinaca, zanatlija", rekao je Vučić. On je podvukao da su mu u školi preneli da je prvi put posle 20 godina...