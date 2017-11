Vučić: Vršnjačko nasilje je užasno onome kome se dogodi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Aranđelovcu da oni koji su učestvovali u vršnjačkom nasilju iz kazni treba da nauče da se to ne sme raditi. "Vršnjačko nasilje se dešava u svakoj školi, samo se to nekada pokaže, a nekada ne. Svi znamo. Nije to bila tajna ni kada sam ja išao školu, niti je to u generacijama tajna, ali ponekad nije loše da vidimo koliko nas to pogodi i kako to stvarno izgleda. A užasno je onome kome se to...