Jeremić: Drama nije završena

Odluka Aleksandra Vučića da ne bude vanrednih parlamentarnih izbora nije neočekivana, ali bio naivno bilo verovati da je odluka Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) konačna, izjavio je FoNetu predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić, koji je "siguran da sa tom dramom nismo završili". Kao sagovornik u serijalu intervjua "Evropa bez rukavica", on je ocenio da su do sada više puta najavljivani dramatični koraci, a da je zapravo to bio...