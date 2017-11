Jeremić: Siguran sam da nismo završili sa dramom oko izbora

Kao sagovornik u serijalu intervjua "Evropa bez rukavica", on je ocenio da su do sada više puta najavljivani dramatični koraci, a da je zapravo to bio samo način da se popune novinski stupci i naslovne stranice režimskih tabloida kako bi se skrenula pažnja javnosti sa suštinskih problema. Jeremić je naglasio da je njegov lični, kao i stav njegove stranke bio da su parlamentarni izbori u ovom trenutku nepotrebni i da "konstatno bivanje...