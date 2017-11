Umro Čarls Menson

To su objavili zvaničnici zatvora u Kaliforniji u kojem je izdržavao kaznu. Menson je inače najpoznatiji masovni ubica dvadesetog veka. On je organizovao sektu koja je u njegovo ime ubila oko 35 ljudi, mada tačan broj nije poznat. On sam nije "uprljao" ruke ni jednim ubistvom. Rođen je u Sinsinatiju 1934. godine. Oca nije upoznao, a majka ga nije želela pa je odrastao na ulici. Do 1967. godine u zatvoru je proveo više od 17 godina. Te...